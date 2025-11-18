Santa Maria Capua Vetere arrestata donna per furti e utilizzo indebito di carte di credito

L’indagine, condotta tra luglio e ottobre 2025, ha permesso di risalire all’autrice di cinque furti e dell’utilizzo indebito di carte di credito per circa 1.000 euro. I Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un’indagata, ritenuta responsabile di furto aggravato ed indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti. Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di un’attività investigativa, coordinata da quest’Ufficio e condotta dalle Stazioni Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta, dal luglio all’ottobre 2025, che, attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nonché mediante accertamenti documentali, ha consentito di identificare – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – la responsabile di cinque furti di portafogli, commessi in danno di altrettanti clienti di attività commerciali site a Santa Maria Capua Vetere e Caserta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it