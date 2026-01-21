Funerale Rocco Commisso in diretta da New York l’ultimo saluto al presidente della Fiorentina

Oggi a New York si è svolto il funerale di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, rappresentanti istituzionali, figure del calcio e del mondo imprenditoriale, unendosi nel ricordo di una figura di rilievo per la società e lo sport italiano. L’evento ha rappresentato un momento di commiato e riconoscimento per il suo contributo nel settore.

New York, 21 gennaio 2026 – L'ultimo saluto al presidente della Fiorentina. È il giorno del funerale di Rocco Commisso, celebrato oggi a New York, dove famiglia, istituzioni, mondo del calcio e quello dell'imprenditoria si sono riuniti per rendergli omaggio. La famiglia di Rocco Commisso: la moglie Catherine, i figli Marisa e Giuseppe. Il futuro delle aziende nelle loro mani Dolore a Firenze e oltreoceano. Commisso, scomparso all'età di 76 anni, ha guidato la squadra viola per sette anni, lasciando un'impronta indelebile nella recente storia del club. Alla sua visione si devono progetti strategici come il Viola Park, simbolo di una Fiorentina proiettata in una dimensione sempre più internazionale.

