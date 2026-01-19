Il funerale di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si svolgerà in diretta streaming. L’evento rappresenta un momento di commemorazione per ricordare la sua figura e il suo contributo al club. Tra i presenti, figure come Pradè e Casamonti, testimonianze di un legame forte con la società. L’appuntamento offre l’opportunità di rendere omaggio a una personalità significativa nel mondo del calcio italiano.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Sono questi i giorni del saluto al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 76 anni. Camera ardente nel New Jersey. Oggi, 19 gennaio, tra le 16 e le 20 locali (dunque quando in Italia saranno le 22) aprirà la camera ardente per omaggiare la salma di Commisso presso il Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, a Franklin Lakes nel New Jersey. Quattro ore a disposizione per chi vorrà tributargli un ultimo omaggio. La famiglia di Rocco Commisso: la moglie Catherine, i figli Marisa e Giuseppe. Il futuro delle aziende nelle loro mani Funerale a New York. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Commisso: funerale in diretta streaming. Da Pradè a Casamonti, chi ci sarà

