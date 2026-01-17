Bologna Fiorentina si gioca | l’ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo

Bologna e Fiorentina si affrontano in una partita che assume un significato speciale, rendendo omaggio a Rocco Commisso sul campo. Un evento che unisce sport e memoria, offrendo l’opportunità di seguire tutte le novità relative alle due squadre e ai loro aggiornamenti più recenti. Restate con noi per le notizie più importanti su questa sfida e sui temi di attualità nel mondo del calcio.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio italiano è scosso da un profondo lutto, ma il pallone non si ferma. In un clima di commozione e rispetto, è arrivata la decisione ufficiale: Bologna-Fiorentina si disputerà regolarmente. Nonostante le previsioni della vigilia ipotizzassero un rinvio a causa della scomparsa di Rocco Commisso, lo storico presidente della Viola che ha riportato il club in Europa, la partita valida per il campionato di Serie A andrà in scena domani, domenica 18 gennaio alle ore 15:00, nella cornice dello stadio Renato Dall'Ara.

