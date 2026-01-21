Fuga da film al Lidl di Fino Mornasco | carrello da 800 euro lanciato verso l’uscita inseguimento tra le corsie e via in Mercedes

Un episodio insolito si è verificato al Lidl di Fino Mornasco lunedì 19 gennaio, quando un cliente ha tentato di fuggire con un carrello dal valore di circa 800 euro, lanciandolo verso l’uscita. L’evento ha coinvolto un inseguimento tra le corsie e l’intervento delle forze dell’ordine, con il soggetto che poi si è dileguato a bordo di una Mercedes. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi era presente quella sera.

È successo tutto in pochi, concitati istanti, ma chi era presente al Lidl di Fino Mornasco la sera di lunedì 19 gennaio non lo dimenticherà facilmente. Erano circa le 18 quando due uomini hanno cominciato a riempire un carrello con ogni genere di prodotto a dismisura: parmigiano, tonno.🔗 Leggi su Quicomo.it Alt ignorato e fuga ad alta velocità: auto si schianta durante l'inseguimento da film, un arresto e un uomo in fugaNella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film. Leggi anche: Cosmetici, abiti e articoli di elettronica: furto da 500 euro in un supermercato. Inseguimento da film a Pescia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Un regista in fuga dalla censura iraniana approda al Cinema Monviso; Fuga da film nel centro di Trieste: auto contromano, inseguimento e manette abbandonate VIDEO; Raid notturno in palestra, ladri in fuga danno vita ad un inseguimento; In fuga sul bus dopo la rapina: arrestato. Fuga da film al Lidl di Fino Mornasco: carrello da 800 euro lanciato verso l’uscita, inseguimento tra le corsie e via in MercedesIl colpo al Lidl fallisce grazie all’intuizione di un carabiniere fuori servizio: nel parcheggio viene scoperta anche un’Opel carica di cibo rubato all’Aldi. Recuperati in totale quasi 1.800 euro di m ... quicomo.it Fuga da film, in auto contromano: si schianta con 2 macchine. Lui bloccato, l’amico fuggePesaro, 2 dicembre 2025 – Per fuggire alla polizia che lo inseguiva, ha imboccato via XXIV Maggio contromano, ha perso il controllo dell’auto e sbandando come una pallina impazzita ha fortemente ... ilrestodelcarlino.it Bellunese, Belluno, Longarone | La fuga da film, il sacchetto gettato dall’auto e la “stupefacente” scoperta (con patente ritirata) facebook

