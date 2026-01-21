Frode fiscale | sequestro di quattro milioni a una società di trasporti
Il 21 gennaio, le forze finanziarie di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di circa quattro milioni di euro nei confronti di una società di trasporti di Pomezia, nell’ambito di un’indagine per frode fiscale. L’operazione mira alla confisca delle somme ritenute illecitamente accumulate attraverso pratiche fiscali irregolari.
Un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, è stato eseguito oggi, 21 gennaio, dai finanzieri del comando provinciale di Roma nei confronti di una società di trasporti di Pomezia. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri su.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Frode sui bonus edilizi: sequestro per 14 milioni ad una società di trasportiUna società di trasporti di Salerno è stata oggetto di un sequestro preventivo di 14 milioni di euro, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura.
Frode sui bonus edilizi: sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasportiÈ stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società di trasporto merci nel Salernitano, nell’ambito di un’indagine per frode relativa ai bonus edilizi.
Argomenti discussi: Maxi frode fiscale, sequestro da 24 milioni all’’uomo delle stelle’, Stefano Cocco; Maxi-sequestro da 24 milioni di euro per emissioni e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indagato anche l'uomo delle stelle Stefano Cocco; Fatture false ed evasione dell'Iva, sigilli ai 'Napolitano Store'; Sequestrati 24 milioni di euro alle società vicine a Stefano Cocco, 'l'uomo delle stelle'.
GUARDIA DI FINANZA * «PRATO, MAXI SEQUESTRO DI TESSUTI CONTRABBANDATI DALLA CINA, INDAGATA 1° DONNA PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO»La Guardia di Finanza di Prato, sotto la direzione dell’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha sviluppato un’indagine finalizzata a contrastare il fenomeno del contrabbando di te ... agenziagiornalisticaopinione.it
Frode fiscale, sequestrati oltre 4 milioni di euroMaxi frode fiscale per oltre 8 milioni di euro scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Messina, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 4,6 milioni di euro. rainews.it
Tre arresti per la maxi frode fiscale da 4 milioni di euro scoperta nelle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza: richiesta di arresto in carcere per l'imprenditore biassonese Davide Erba, proprietario del giornale Il Cittadino ed ex patron del Seregno. facebook
L'agente Fali #Ramadani assolto per frode fiscale lo scorso 10 novembre. Pubblicate oggi le motivazioni: «Non doveva dichiarare redditi in Italia» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.