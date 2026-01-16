Frode sui bonus edilizi | sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasporti

È stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società di trasporto merci nel Salernitano, nell’ambito di un’indagine per frode relativa ai bonus edilizi. L’operazione mira a contrastare pratiche illecite e a tutelare le risorse pubbliche coinvolte in frodi fiscali. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità verso il rispetto delle normative e la prevenzione di frodi nel settore.

Un provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di una società operante nel settore del trasporto merci su strada, con sede nel Salernitano. L’importo complessivo oggetto della misura è pari a 14.168.471,21 euro. Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, la somma corrisponderebbe al valore di crediti d’imposta edilizi ritenuti inesistenti, che sarebbero stati utilizzati per compensare debiti tributari relativi agli anni 2022 e 2023. Le presunte irregolarità. L’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata sull’acquisizione di crediti collegati a “bonus fiscali”, avviata a partire da dicembre 2022 e proseguita nel 2023 e nel 2024. 🔗 Leggi su Zon.it

