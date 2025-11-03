Ex Eridania tutto esaurito per la doppia visita E' un unicum da restituire alla fruizione pubblica
Oltre centoventi persone hanno partecipato domenica pomeriggio, al secondo evento di apertura dell’Ex Eridania promosso dal Comune di Forlì e Spazi Indecisi, in collaborazione con il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto. Le due visite guidate all’interno dell’ex zuccherificio, condotte dallo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
https://radioforli.it/2-novembre-incontri-alla-scoperta-dellex-eridania-per-scoprire-il-bosco-urbano/ Dopo la grande partecipazione al primo evento di apertura dell’Ex Eridania, svoltosi domenica 5 ottobre, il Comune di Forlì in collaborazione con l’associazione - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 400 per l’Eridania: "Un ‘faro’ per il dossier" - Esulta Zattini: "Valorizziamo l’area all’interno dei ‘Sentieri della Bellezza’ per il 2028". Come scrive ilrestodelcarlino.it
L’ex Eridania si svela. Due nuove visite guidate - Dopo il successo della prima apertura si replica domenica con un doppio turno. Riporta msn.com
Concerto inaugurale. Tutto esaurito - PISTOIATutto esaurito per la terza edizione del concerto di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026, che va in scena oggi, mercoledì 15 ottobre alle 11. Lo riporta lanazione.it