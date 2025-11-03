Ex Eridania tutto esaurito per la doppia visita E' un unicum da restituire alla fruizione pubblica

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre centoventi persone hanno partecipato domenica pomeriggio, al secondo evento di apertura dell’Ex Eridania promosso dal Comune di Forlì e Spazi Indecisi, in collaborazione con il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto. Le due visite guidate all’interno dell’ex zuccherificio, condotte dallo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

