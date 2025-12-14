L’offerta di Tether alla Juventus è stata pubblica molto pubblica un po’ troppo pubblica Tuttosport

Tether aveva annunciato pubblicamente un’offerta alla Juventus, suscitando sorpresa e discussioni. Tuttavia, la società ha ricevuto un deciso rifiuto da parte del club, come confermato da Elkann. Guido Vaciago approfondisce su Tuttosport i dettagli di questa proposta e le ragioni dietro la decisione della Juventus di non accettarla.

Elkann ha detto no. Guido Vaciago analizza su Tuttosport il tentativo di Tether di entrare nella Juventus e il netto rifiuto della società. Una scelta che affonda le radici nella storia, nell’identità e nel legame familiare con il club bianconero. Scrive Guido Vaciago su Tuttosport: “Ci sono due elementi dell’offerta di Tether per acquisire la Juventus che stonano un po’. Il primo è il tempismo: ovvero il fatto che l’inserimento di un loro membro nel Consiglio di Amministrazione e la disponibilità a collaborare su eventuali progetti di sviluppo da parte della società, quindi una sostanziale apertura, abbia ricevuto come risposta un proposta d’acquisto piuttosto ostile. Ilnapolista.it Juventus, Tether consolida la posizione da azionista: superato il 10% - La società attiva nelle risorse digitali, che nel mese di febbraio aveva ufficializzato l’ingresso nel ... gianlucadimarzio.com Le criptovalute guardano al calcio: Tether diventa il secondo socio della Juventus - Tether Investments, il braccio finanziario del gruppo Tether guidato da Paolo Ardoino, ha annunciato oggi, di aver portato la propria partecipazione nel capitale di Juventus Football Club S. quotidiano.net LA JUVE NON È IN VENDITA ?? La holding della famiglia Agnelli, sotto la guida del CEO John Elkann, mette un punto fermo: l’offerta avanzata dalla società di criptovalute Tether è stata ufficialmente respinta Un no che Elkann aveva già anticipato dopo il - facebook.com facebook Juve, offerta di Tether e no di Exor: Elkann unisce Salvini e Calenda x.com © Ilnapolista.it - L’offerta di Tether alla Juventus è stata pubblica, molto pubblica, un po’ troppo pubblica (Tuttosport)