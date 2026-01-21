Francesco Michelotti nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana

Francesco Michelotti è stato nominato nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi. Quest’ultimo si è dimesso dall’incarico per concentrarsi nel ruolo di portavoce dell’opposizione in consiglio regionale, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’alternativa di centrodestra per la guida della Regione. La nomina mira a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a sostenere un percorso politico stabile e condiviso.

“Alessandro Tomasi si è dimesso dall’incarico di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Toscana per portare avanti nel modo più proficuo il ruolo di portavoce dell’opposizione in consiglio regionale, con l’obiettivo costruire l’alternativa di centrodestra per la guida della Regione. Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come suo successore alla guida del partito in Toscana”. Lo annuncia una nota del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

