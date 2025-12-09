Alessandro Michele Tenerello è il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Misterbianco

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Michele Tenerello è stato eletto all’unanimità come nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Misterbianco durante il congresso comunale tenutosi al Teatro Comunale, alla presenza di esponenti politici tra cui il deputato regionale Giuseppe Zitelli.

