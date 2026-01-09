Taranto morta in casa pochi giorni dopo il parto | aveva 25 anni Stroncata da un malore

Una giovane donna di 25 anni, residente a Taranto, è deceduta pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino presso l’ospedale “Santissima Annunziata”. Dopo il parto, le era stata effettuata una trasfusione senza riscontrare complicazioni. La causa del decesso, avvenuto in casa, è attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Aveva partorito, nell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto, il 24 dicembre. Le era stata praticata una trasfusione ma non c'erano state criticità. Era quindi tornata a casa, quattro giorni dopo il parto, con il neonato, in piena normalità. Ieri sera, proprio nell'abitazione di famiglia a Lama, la 25enne è stata colta da un malore: vano ogni tentativo di soccorso.

Venticinquenne muore dopo un malore: aveva partorito pochi giorni prima - E' stata informata la Procura e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Taranto sulla morte di una donna di 25 anni, avvenuta ieri sera ... msn.com

