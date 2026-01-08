S’incendiano i pannelli solari di una cascina a Secugnago

Un incendio ha interessato i pannelli solari di una cascina a Secugnago, nel Lodigiano, nel primo pomeriggio di giovedì 8 gennaio 2026. L'incidente ha coinvolto un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'edificio, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Secugnago (Lodi), 8 gennaio 2026 – Brucia il fotovoltaico, allarme in cascina. Un incendio, segnalato nel primo pomeriggio di giovedì 8 gennaio 2026 a Secugnago, ha interessato un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un cascinale. L'allarme è scattato attorno alle 13, in località cascina Sant'Ignazio, dove le fiamme hanno coinvolto alcuni pannelli solari posizionati sulla copertura dell' edificio rurale. Sul posto i pompieri di Sant'Angelo . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

