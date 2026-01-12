Più tasse sui pannelli solari L’altolà cinese ai suoi produttori

Recentemente, la Cina ha adottato nuove misure che aumentano le tasse sui pannelli solari prodotti nel suo territorio. Questa svolta segna un cambiamento nel panorama internazionale, influenzando i mercati europei. Con il ruolo dominante di Pechino nel settore del silicio, elemento chiave per la produzione fotovoltaica, tali decisioni potrebbero avere ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità di pannelli solari a livello globale.

Qualcosa è cambiato, in Cina. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui l'Europa si abbuffava di pannelli solari cinesi, per il semplice fatto che, oltre a costare meno, Pechino era (ed è) il semi-monopolista globale del silicio, elemento essenziale nella produzione di pannelli fotovoltaici. Ma negli ultimi mesi, come raccontato da questo giornale, prima l'Italia e poi l'Europa, hanno cominciato a dire basta. La Penisola ha tagliato fuori dalle gare per gli incentivi alle rinnovabili le aziende che vendono e installano pannelli prodotti in parte o in tutto in Cina. Scelta a cui si sono poi accodati alcuni produttori europei di pannelli, che hanno creato una sorta di cartello comunitario con l'obiettivo di porsi ad alternativa alle aziende cinesi.

