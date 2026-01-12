Più tasse sui pannelli solari L’altolà cinese ai suoi produttori

Da formiche.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Cina ha adottato nuove misure che aumentano le tasse sui pannelli solari prodotti nel suo territorio. Questa svolta segna un cambiamento nel panorama internazionale, influenzando i mercati europei. Con il ruolo dominante di Pechino nel settore del silicio, elemento chiave per la produzione fotovoltaica, tali decisioni potrebbero avere ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità di pannelli solari a livello globale.

Qualcosa è cambiato, in Cina. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui l’Europa si abbuffava di pannelli solari cinesi, per il semplice fatto che, oltre a costare meno, Pechino era (ed è) il semi-monopolista globale del silicio, elemento essenziale nella produzione di pannelli fotovoltaici. Ma negli ultimi mesi, come raccontato da questo giornale, prima l’Italia e poi l’Europa, hanno cominciato a dire basta. La Penisola ha tagliato fuori dalle gare per gli incentivi alle rinnovabili le aziende che vendono e installano pannelli prodotti in parte o in tutto in Cina. Scelta a cui si sono poi accodati alcuni produttori europei di pannelli, che hanno creato una sorta di cartello comunitario con l’obiettivo di porsi ad alternativa alle aziende cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

pi249 tasse sui pannelli solari l8217altol224 cinese ai suoi produttori

© Formiche.net - Più tasse sui pannelli solari. L’altolà (cinese) ai suoi produttori

Leggi anche: Dai prestiti ai pannelli. L’Africa e il nuovo colonialismo cinese

Leggi anche: S’incendiano i pannelli solari di una cascina a Secugnago

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

pi249 tasse pannelli solariPiù tasse sui pannelli solari. L’altolà (cinese) ai suoi produttori - Sembrano lontani anni luce i tempi in cui l’Europa si abbuffava di pannelli solari cinesi, per il semplice fatto che, oltre a costare meno, Pechino era (ed è) il semi- formiche.net

Pannelli solari e fotovoltaici: differenze, pro e contro - Negli ultimi mesi, sempre più persone e aziende hanno iniziato a considerare in maniera concreta l’energia solare – e in generale l’energia rinnovabile – come fonte di autoproduzione volta a ridurre i ... pmi.it

Tagli e tasse per l'energia solare: Musk contro Trump (update) - Musk ha fortemente criticato il disegno di legge che elimina i sussidi per i pannelli solari e aggiunge nuove tasse per gli impianti eolici e solari. punto-informatico.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.