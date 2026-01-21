Formichetti firma lo show più street della Fashion Week | trapper in passerella Leao e Kean in platea

Dalla provincia di Chieti, Domenico Formichetti, stilista di Pdf Channel, ha presentato uno degli show più distintivi della Fashion Week di Milano. La sfilata ha coinvolto trapper in passerella e ha attirato la presenza di calciatori come Leao e Kean, confermando un approccio originale e contemporaneo alla moda uomo. Un evento che ha segnato un momento importante per il brand e per la scena streetwear italiana.

Sfera Ebbasta ha lanciato banconote al pubblico indossando un trench in pelle. Con lui, sulla passerella, sono apparsi Shiva, Nerissima Serpe, Papa V e Tony Boy Dalla provincia di Chieti al cuore della Fashion Week di Milano. Domenico Formichetti, stilista teatino alla guida del brand Pdf Channel, ha messo in scena uno degli show più discussi e originali della settimana della moda uomo. Lunedì 19 gennaio, al Teatro Lirico di Milano, si è tenuta la sfilata "Life al dente", dove a sfilare non sono stati modelli qualunque, ma i big della trap milanese.

