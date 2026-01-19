Il trend street style più forte della Milano Fashion Week

Si conclude oggi, 20 gennaio 2026, la Milano Fashion Week Uomo, dedicata alle collezioni Autunno Inverno 2026-27. Tra le tendenze emergenti, il street style si distingue come il trend più forte, riflettendo l’evoluzione della moda maschile e l’influenza della cultura urbana. Un momento di confronto tra creatività e stile di strada, che conferma Milano come centro nevralgico di innovazione e tendenze nel panorama fashion internazionale.

Termina oggi, il 20 gennaio 2026, la Fashion Week Uomo di Milano che ha presentato sulle passerelle le collezioni Autunno Inverno 2026-27. L'uomo ritratto in queste sfilate è un mix di sartorialità reinventata e silhouette contemporanee, pensate per un guardaroba che fonde tradizione e innovazione. Tuttavia, le tendenze non si avvistano solo sulle passerelle: nei quartieri della moda lo street style scatta istantanee di stile. Sono anche le insider e professioniste del settore a tradurre il look di Lui in chiave femminile. Da questa contaminazione nasce subito un must da adottare: i pantaloni con la piega, un pezzo dal dna maschile rivitalizzato nel guardaroba di Lei.

Appuntamento a Milano: il 5 febbraio il secondo “Fashion Talk” di Style Magazine

Il 5 febbraio 2026, presso il Teatro IED di via Pompeo Leoni a Milano, si terrà il secondo “Fashion Talk” di Style Magazine, in collaborazione con IED. L’evento, in programma alle ore 10, rappresenta un’occasione per approfondire temi legati al mondo della moda e condividere esperienze con professionisti del settore. Si invita a riservare questa data in agenda per partecipare a un momento di confronto e aggiornamento.

In occasione della Fashion Week Uomo, Vogue e GQ presentano Montagna Milano in collaborazione con K-Way

Durante la Fashion Week Uomo, Vogue e GQ uniscono le forze per celebrare lo stile e la cultura delle montagne italiane con Montagna Milano. Un'opportunità unica per scoprire la bellezza alpina e partecipare a talk esclusivi, in un evento che unisce moda, tradizione e la raffinatezza della Dolce Vita in Montagna. Non perdere questa occasione, registrati ora e vivi un'esperienza indimenticabile.

