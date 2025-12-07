Senegal la Dakar Fashion Week trasforma il mare nella sua passerella
(LaPresse) Modelle e modelli hanno sfilato in mare, a bordo di barche da pesca, in occasione della 23ª edizione della Dakar Fashion Week, fondata nel 2002 dalla stilista senegalese Adama Ndiaye, meglio conosciuta come Adama Paris. Il tema di quest’anno è “l’oceano come palcoscenico” e ha attirato numerosi appassionati e intenditori. Dakar, infatti, è da tempo leader nella scena della moda africana e questo rappresenta uno degli eventi più antichi del suo genere nel continente. Il Paese è stato anche il trampolino di lancio per molti movimenti culturali che hanno messo radici e si sono diffusi in tutta l’Africa occidentale, dall’hip-hop ai graffiti, allo streetwear. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Dakar lega Senegal e Castiglioni: "Quando Meoni mi donò caramelle"
Africa Rivista. . In Senegal, alcune università del Paese sono paralizzate da diverse settimane, con scontri quasi quotidiani. Mercoledì mattina, 3 dicembre 2025, all'Univesità Cheikh Anta Diop di Dakar la situazione è precipitata. Scudi contro pietre, lacrimoge - facebook.com Vai su Facebook
Grazie dal Senegal alla @FINOfficial_ per il progetto “Sardinia Dakar 2025 - Corridoi Olimpici e Paralimpici” con @Prog_Albatross Merci du Sénégal à la @FINOfficial_ pour le projet "Sardinia Dakar 2025 - Corridors Olympiques et Paralympiques" avec @Pro Vai su X
Senegal, la Dakar Fashion Week trasforma il mare nella sua passerella - (LaPresse) Modelle e modelli hanno sfilato in mare, a bordo di barche da pesca, in occasione della 23ª edizione della Dakar Fashion Week, fondata nel 2002 ... Riporta lapresse.it
Dakar Fashion Week trasforma l'oceano nella sua passerella - Dakar Fashion Week: le modelle presentano le creazioni su una barca da pesca tradizionale a Dakar, in Senegal, il 6 dicembre 2025 ... Lo riporta msn.com
Video. Dakar Fashion Week: sfilata sui pescherecci - La Dakar Fashion Week ha trasformato i pescherecci in passerella, presentando nuove creazioni di moda al largo della costa del Senegal. Come scrive it.euronews.com