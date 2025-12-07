Senegal la Dakar Fashion Week trasforma il mare nella sua passerella

Lapresse.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Modelle e modelli hanno sfilato in mare, a bordo di barche da pesca, in occasione della 23ª edizione della Dakar Fashion Week, fondata nel 2002 dalla stilista senegalese Adama Ndiaye, meglio conosciuta come Adama Paris. Il tema di quest’anno è “l’oceano come palcoscenico” e ha attirato numerosi appassionati e intenditori. Dakar, infatti, è da tempo leader nella scena della moda africana e questo rappresenta uno degli eventi più antichi del suo genere nel continente. Il Paese è stato anche il trampolino di lancio per molti movimenti culturali che hanno messo radici e si sono diffusi in tutta l’Africa occidentale, dall’hip-hop ai graffiti, allo streetwear. 🔗 Leggi su Lapresse.it

senegal la dakar fashion week trasforma il mare nella sua passerella

© Lapresse.it - Senegal, la Dakar Fashion Week trasforma il mare nella sua passerella

Contenuti che potrebbero interessarti

La Dakar lega Senegal e Castiglioni: "Quando Meoni mi donò caramelle"

senegal dakar fashion weekSenegal, la Dakar Fashion Week trasforma il mare nella sua passerella - (LaPresse) Modelle e modelli hanno sfilato in mare, a bordo di barche da pesca, in occasione della 23ª edizione della Dakar Fashion Week, fondata nel 2002 ... Riporta lapresse.it

senegal dakar fashion weekDakar Fashion Week trasforma l'oceano nella sua passerella - Dakar Fashion Week: le modelle presentano le creazioni su una barca da pesca tradizionale a Dakar, in Senegal, il 6 dicembre 2025 ... Lo riporta msn.com

senegal dakar fashion weekVideo. Dakar Fashion Week: sfilata sui pescherecci - La Dakar Fashion Week ha trasformato i pescherecci in passerella, presentando nuove creazioni di moda al largo della costa del Senegal. Come scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Senegal Dakar Fashion Week