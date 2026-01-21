Formazioni confermate Mane resta assente ma Ronaldo parte titolare

Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Mane sarà assente, mentre Ronaldo scenderà in campo come titolare. La partita tra Al-Nassr e Damac si svolgerà questa sera, suscitando l’interesse dei tifosi e degli appassionati di calcio. Di seguito, i dettagli sulle scelte dei tecnici per questa importante sfida del campionato.

2026-01-21 18:37:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Al-Nassr visiterà Damac questa sera. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. L'Al-Nassr ha poco margine di errore quando stasera affronterà Damac nella Saudi Pro League. Anche se hanno concluso una serie di quattro partite senza vittorie nel fine settimana grazie ad una controversa vittoria per 3-2 su Al-Shabab, la forma quasi perfetta della capolista Al-Hilal significa che non possono permettersi alcun errore da qui al resto della stagione. L'Al-Hilal ha 41 punti, quattro in più dell'Al-Ahli, secondo, con una partita in mano.

