Formazioni confermate per la finale AFCON 2025 con Mane e Ndiaye titolari

Le formazioni ufficiali della finale AFCON 2025 sono state confermate, con Sadio Mané e Ndiaye titolari per il Senegal. La partita, in programma questa sera, vedrà le due squadre affrontarsi in un confronto che promette grande spettacolo. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa importante sfida continentale.

2026-01-18 19:51:00 Giorni caldissimi in redazione! Questa sera il Senegal affronterà il Marocco nella finale della Coppa d’Africa. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Marocco spera di vincere il suo primo trofeo della Coppa d’Africa in 50 anni questa sera quando affronterà il Senegal nella finale a Rabat. Sarebbe un altro enorme risultato per la squadra di Walid Regragui, che è diventata la prima squadra del continente a raggiungere le semifinali di una Coppa del Mondo in Qatar poco più di tre anni fa. Il Marocco è il paese ospitante del torneo e possiede anche il miglior marcatore del Real Madrid, Brahim Diaz.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Le formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mahrez e Zidane titolari

Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale dell’AFCON sono state confermate, con Mahrez e Zidane titolari. Questa sera, l’Algeria si confronta con la Repubblica Democratica del Congo, una sfida determinante per la qualificazione ai quarti di finale del torneo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di proseguire il proprio cammino nella competizione continentale.

Formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mohamed Salah richiamato

Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale dell’AFCON sono state confermate, con Mohamed Salah nuovamente convocato dalla nazionale egiziana. L’Egitto si prepara ad affrontare il Benin in una partita decisiva per il proseguimento del torneo. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che puntano a proseguire il cammino verso le fasi finali della competizione continentale.

