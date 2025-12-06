Formazioni confermate Messi titolare ma Suarez resta in panchina

Questa sera va in scena la finale della MLS Cup tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps. Lionel Messi può sottolineare il suo impatto sull'Inter Miami e sulla Major League Soccer in generale aiutando il club della Florida a vincere il suo primo titolo della Coppa MLS questa sera. L'arrivo dell'argentino a Miami nel 2023 ha suscitato un enorme interesse, aumentando il valore del marchio MLS in tutto il mondo e, cosa ancora più importante, consentendo ai fan di tutti gli Stati Uniti di testimoniare in prima persona la sua genialità.

