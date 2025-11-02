Verona Inter vietato sbagliare per Chivu | è l’occasione per rimettersi in scia scudetto! C’è anche un tabù da sfatare

Inter News 24 : ecco quale. Una frenata inaspettata che può riaprire i giochi. L’Inter si presenta al lunch match di oggi contro l’Hellas Verona con un’occasione d’oro. Il pareggio interno del Napoli di Antonio Conte contro il Como ha fermato la corsa dei partenopei, mentre il big match di stasera tra Milan e Roma toglierà inevitabilmente punti a una delle due dirette concorrenti. Per la squadra di Cristian Chivu, dunque, fare bottino pieno al Bentegodi è fondamentale per accorciare le distanze dalla vetta e dare un segnale forte al campionato dopo la sconfitta del Maradona. 🔗 Leggi su Internews24.com

