Fontecchio protagonista a Miami | tre volte in doppia cifra Non sono solo un tiratore

Fontecchio si distingue a Miami, con tre occasioni in doppia cifra nelle ultime partite. L’azzurro ha ritrovato continuità in campo, contribuendo alla vittoria contro i Kings con 15 punti e 7 rimbalzi. Non si limita a essere un semplice tiratore, ma dimostra versatilità e dedizione nel suo rendimento. Un momento importante per la sua crescita e per il ruolo che ricopre nella squadra.

I Miami Heat vincono a Sacramento e Simone Fontecchio si fa sentire con la terza partita consecutiva in doppia cifra, appena tornato a vedere il campo con maggiore continuità. L’azzurro, al Golden 1 Center, ha segnato 15 punti con 5 triple e ha catturato 7 rimbalzi in 19 minuti di impiego. Nella sconfitta contro Golden State aveva chiuso con 13 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi; prima ancora 13 punti, 5 rimbalzi e 2 assist nel successo contro Oklahoma City. Sono 13.7 punti e 6.7 rimbalzi di media, nelle ultime tre uscite. "Era importante risollevarci, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto fin dall’inizio: abbiamo lottato insieme", spiega Fontecchio a fine partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

