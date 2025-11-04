NBA Fontecchio protagonista nella notte americana | Miami supera i Clippers Antetokounmpo decisivo sulla sirena

Nove partite e tanto spettacolo nella notte NBA. Fontecchio guida il successo di Miami, Giannis firma il buzzer beater con Milwaukee. Vittorie anche per Lakers, Nuggets e Timberwolves. Nove sfide e un pizzico d’azzurro nella notte NBA. Simone Fontecchio recita un ruolo da protagonista nel successo dei Miami Heat, che tornano a vincere battendo i Los Angeles Clippers per 120-119. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

