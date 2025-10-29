Nba | Miami travolgente Fontecchio c’è Giannis domina sui Knicks

Nella notte Nba cinque gare ricche di spettacolo: gli Heat superano Charlotte con 144 punti e l’azzurro ancora protagonista. Antetokounmpo trascina i Bucks, bene anche Warriors, Thunder e Sixers. Cinque le sfide disputate nella notte Nba, con Miami che si prende la scena demolendo gli Charlotte Hornets 144-117. Nel trionfo degli Heat c’è spazio anche per Simone Fontecchio: l’azzurro, sempre più inserito nelle rotazioni di coach Spoelstra, chiude con 10 punti e 3 assist in 19 minuti di utilizzo. Gara senza storia, con ben sette uomini in doppia cifra. Dalla panchina brilla Jaime Jaquez Jr, autore di 28 punti, mentre tra i titolari spiccano i 26 di Bam Adebayo, i 21 di Andrew Wiggins, i 17 di Laon e i 14 di Kel’el Ware. 🔗 Leggi su Sportface.it

Miami travolgente nella notte Nba, 10 punti per Fontecchio. Golden State ferma i Clippers - 2 minuti per la lettura NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cinque partite nella notte Nba con Miami che si distingue travolgendo gli Hornets. Lo riporta msn.com

NBA: Simone Fontecchio a Miami va forte come non accadeva da molto - Quattro partite consecutive in doppia cifra per Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat. Come scrive oasport.it

NBA, Fontecchio a Miami è rinato: quarta partita in doppia cifra, Spoelstra se lo coccola e il pubblico già lo adora - Simone Fontecchio ha già conquistato Miami a suon di triple e con giocate di grande intelligenza, vedi la stoppata di stanotte su Miles Bridges. sport.virgilio.it scrive