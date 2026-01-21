Fondi ai terroristi indagato anche l' uomo di Hamas vicino ai Cinque Stelle

Tra gli indagati nell’ambito delle indagini sulla presenza di figure legate a Hamas in Italia, spicca il nome di Sulaiman Hijazi. Associato all’inchiesta fin dai primi sviluppi, Hijazi viene ora coinvolto anche in un’indagine relativa a presunti finanziamenti ai terroristi. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di approfondimenti su rapporti e reti di supporto ai gruppi estremisti nel nostro paese.

Spunta un nuovo nome tra gli indagati sulla cupola di Hamas in Italia, si tratta di Sulaiman Hijazi. Un nome non nuovo per chi ha seguito l'inchiesta giornalistica fin dall'inizio, essendo stato proprio Hijazi il personaggio da cui tutto è iniziato. Un selfie alla Camera con la relatrice speciale Onu Francesca Albanese datato 30 luglio. Poi una serie di incontri con parlamentari dell'opposizione, in primis la pentastellata Stefania Ascari o l'ex grillino Alessandro Di Battista, ma anche con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che per mesi non ha spiegato se conoscesse Hijazi. E non lo ha fatto nemmeno dopo aver letto i post in cui Hijazi, il 7 ottobre del 2023, giorno del massacro commesso per mano di Hamas, scriveva "O Dio grazie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

