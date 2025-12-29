Fondi a Hamas parla il figlio del principale indagato | Le prove? Fornite solo da Israele Per loro terroristi anche i bimbi | Video

Il figlio del principale indagato, Mohammad Hannoun, ha commentato le accuse contro il padre, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che anche i bambini vengono considerati terroristi. Hannoun sottolinea che il padre lavora da quarant’anni con associazioni benefiche, evidenziando la sua posizione e contestando le accuse mosse contro di lui.

Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. Rispettiamo gli inquirenti italiani, ma lo Stato ebraico fa pressioni e la guerra ne ha mostrato gli standard”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

