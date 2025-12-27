AGI - Dietro la facciata della solidarietà per la popolazione di Gaza si nasconderebbe un meccanismo ben oliato per sostenere le strategie militari di Hamas. Secondo gli inquirenti, il denaro raccolto in Europa attraverso diverse organizzazioni benefiche, ufficialmente destinate a scopi umanitari, verrebbe in realtà stornato verso il Movimento per le proprie esigenze strategico-militari. L’ inchiesta della Procura di Genova, che ha portato a nove ordinanze di custodia cautelare, delinea i contorni di una cellula italiana, l' Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP), integrata in una più vasta " arena europea ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi finanzia Hamas in Europa e come arrivano i fondi ai terroristi

