Chi finanzia Hamas in Europa e come arrivano i fondi ai terroristi
AGI - Dietro la facciata della solidarietà per la popolazione di Gaza si nasconderebbe un meccanismo ben oliato per sostenere le strategie militari di Hamas. Secondo gli inquirenti, il denaro raccolto in Europa attraverso diverse organizzazioni benefiche, ufficialmente destinate a scopi umanitari, verrebbe in realtà stornato verso il Movimento per le proprie esigenze strategico-militari. L’ inchiesta della Procura di Genova, che ha portato a nove ordinanze di custodia cautelare, delinea i contorni di una cellula italiana, l' Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP), integrata in una più vasta " arena europea ". 🔗 Leggi su Agi.it
«Hannoun è di Hamas». Così le associazioni benefiche finanziavano «attività militari terroristiche» - Secondo gli inquirenti i fondi per fini umanitari erano usati «a copertura di attività illecite». editorialedomani.it
Arrivano soldi dall’Europa - Con 9 progetti approvati su 30 per un valore di oltre 15 milioni di euro l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di proposte selezionate dalla Commissione europea nell’ambito del programma ... ilrestodelcarlino.it
Fondi Ue per la Palestina finanziano Hamas/ Inchiesta: “ANP ricicla aiuti economici per pagare i terroristi” - Inchiesta di Euronews conferma i sospetti di Israele, l'ANP continuerebbe a finanziare Hamas con i fondi degli aiuti provenienti dell'Unione Europea L’Autorità Nazionale Palestinese potrebbe avere ... ilsussidiario.net
Arrestati da polizia e guardia di Finanza nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell'ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia - facebook.com facebook
Antonio #Tajani: “Mi sono congratulato con Matteo #Piantedosi per l'importante operazione antiterrorismo della Polizia di Stato e della Guardia di finanza che ha portato allo smantellamento di una organizzazione che finanziava Hamas dall'Italia.” @ultimora_ x.com
