Davos tensione alla cena di gala Lutnick critica l' Europa Lagarde lascia la sala Fischi per il segretario al commercio Usa

Durante una cena di gala a Davos, si sono registrati momenti di tensione tra leader e rappresentanti del mondo finanziario e politico. Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti, ha espresso critiche nei confronti dell’Europa, mentre Christine Lagarde ha lasciato la sala. La serata si è conclusa con fischi indirizzati a Lutnick, evidenziando le divergenze tra le principali figure che partecipano al forum mondiale.

Una cena fra i pesi massimi del potere politico e finanziario mondiale che si trasforma in uno scontro fra Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa nella sala-comando dei dazi di Trump, e gli europei. Con addirittura la presidente della Bce, Christine Lagarde, che ad un certo punto si alza e se ne va in disaccordo. Succede anche questo al Forum economico mondiale intitolato quest'anno 'Uno spirito di dialogo'. È martedì sera, il presidente Usa Donald Trump deve ancora partire per la Svizzera, ma a Davos Usa ed Europa sembrano già ai ferri corti fra minacce di annessione della Groenlandia da parte di Trump e scontro su tutto, dall'energia ai migranti fino alle ricette economiche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Davos, tensione alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio Usa Davos, caos alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio UsaDurante il vertice di Davos, si sono registrati momenti di tensione alla cena di gala, con interventi che hanno suscitato reazioni controverse. Davos, Trump sul palco. Tensioni alla cena di gala, il «falco» Usa Lutnick attacca l'Europa e Lagarde abbandona la sala in anticipoDurante il recente evento a Davos, sono emerse tensioni tra i protagonisti internazionali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Caos a Davos: la cena dei miliardari esplode contro Lutnick; Groenlandia, il bazooka anti-coercizione da 93 miliardi di dollari: cosa prevede il piano dell'Ue per rispondere a Donald; Groenlandia, Trump: Non voglio usare la forza, negoziati immediati. Se dite no ce lo ricorderemo; Dalle chat private al litigio sullo champagne: ecco com'è esploso lo scontro tra Trump e Macron. Davos, alta tensione alla cena di gala: Lagarde lascia in anticipo dopo le critiche del falco Usa Lutnick all’EuropaSecondo quanto riportato da diversi media internazionali, alla cena di gala di martedì il segretario al Commercio Usa ha attaccato l’Europa, e la presidente della banca centrale ha lasciato la sala ... msn.com Segretario Usa critica politiche Ue a Davos: tensione alla cena di gala, Lagarde abbandona l’eventoAlla cena di gala del World Economic Forum a Davos, il segretario Usa al Commercio, Gina Raimondo, ha criticato con toni insolitamente duri le politiche ... assodigitale.it Davos 2026, oggi il discorso di Trump: tensione su Groenlandia e dazi x.com Alta tensione tra Europa e Stati Uniti sulla Groenlandia e sui dazi. Di fronte alle nuove minacce di Trump l’Ue cerca di reagire e valuta l’entrata in vigore dei contro-dazi sui prodotti USA, mentre dal forum economico di Davos arriva la risposta di Ursula von der - facebook.com facebook

