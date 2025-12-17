Genova rende omaggio al 110° anniversario di Frank Sinatra con un’emozionante ‘My Way’

Genova celebra il 110° anniversario di Frank Sinatra con un tributo speciale durante la partita di Serie A contro l’Inter, trasformando il momento in un emozionante omaggio al celebre cantante. Un’occasione per onorare la sua figura e il suo legame con la città, coinvolgendo tifosi e appassionati in un omaggio sentito e significativo.

2025-12-15 21:27:00 Il web è in trepidazione: Lui Genova CFC onorato con orgoglio il 110° anniversario della nascita Di Frank Sinatra durante il gioco Serie A contro di lui Inter trasformando l'occasione in a sincero tributo a uno dei ammiratori più illustri del club. Le celebrazioni hanno evidenziato la Il legame duraturo di Sinatra con il Genoa una connessione radicata in le origini di sua madre, Dolly Garaventa e riflesso per tutta la sua vita nella sua affetto per la cultura e il calcio della città. Per tutta la giornata, il Genova CFC dedicato numerose iniziative per commemorare cantante leggendario.

