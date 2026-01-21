Il caso di Federica Torzullo, scomparsa e successivamente trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione. Recentemente, Claudio Agostino Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio, ha confessato durante l’udienza di convalida del fermo, assumendosi la responsabilità dell’accaduto. Questa svolta offre una nuova prospettiva sul caso, che ha coinvolto e commosso l’opinione pubblica.

Claudio Agostino Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica, secondo quanto si apprende ha fornito una confessione, ammettendo le proprie responsabilità, nel corso dell'udienza di convalida del fermo di fronte al Giudice per le indagini preliminari. All'uomo la Procura di Civitavecchia contesta anche il reato di occultamento di cadavere. "Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso". Così all'Adnkronos l'uomo con il quale Federica Torzullo, uccisa a 41 anni dal marito ad Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fine della storia sul femminicidio di Federica Torzullo: arriva il colpo di scena

“Dei complici…”. Femminicidio Federica Torzullo, il colpo di scena nelle indaginiLe indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, proseguono con nuovi sviluppi.

Ventitré coltellate, ustioni e un corpo mutilato: l’autopsia svela l’orrore sul femminicidio di Federica TorzulloL’autopsia su Federica Torzullo rivela ferite multiple, tra cui ventitré coltellate e ustioni, evidenziando una violenza estrema e ripetuta.

