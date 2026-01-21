Fine del semestre filtro a Medicina | ecco quali sono le sedi più scelte dagli studenti

È terminata la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti iscritti ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, che hanno partecipato al semestre aperto. Di seguito, vengono presentate le sedi più richieste e preferite dagli studenti, offrendo un quadro aggiornato sulle preferenze e tendenze di questa fase di selezione.

Si è conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. "La riforma dell’accesso a Medicina non è stato un colpo di teatro, ma una scelta politica nata in Parlamento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le universitàOggi, 8 gennaio, vengono pubblicate le graduatorie del semestre filtro per le facoltà di Medicina, con 54.

Semestre filtro a Medicina, Burioni agli studenti: «Le elementari sono finite. Dovete studiare seriamente»Il semestre filtro a Medicina si avvicina e tra studenti si susseguono opinioni e consigli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Medicina, recupero debiti dopo il semestre filtro: le date e come funziona; Ingresso a Medicina: tempi, sedi e nuovi posti. Tutto quello che c’è da sapere; Medicina, Veterinaria e Odontoiatria: cosa puoi fare se sei rimasto fuori dalla graduatoria; Corsi di recupero di Medicina, come e quando? Ecco le novità.

Semestre filtro Medicina, è stata completata la graduatoria: iscrizioni da oggi al 24 gennaioConclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria ... fanpage.it

Medicina, recupero debiti dopo il semestre filtro: le date e come funzionaDopo il semestre filtro, gli studenti avranno ora la possibilità di recuperare i debiti. Nello specifico, gli atenei apriranno degli appelli tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per il ... tg24.sky.it

PROROGATA SCADENZA RICORSO CONTRO IL SEMESTRE FILTRO Il semestre filtro di Medicina, introdotto da una riforma già giudicata fallimentare ancora prima di entrare in vigore, è stato presentato come la fine del numero chiuso, ma nei fatti ha creato - facebook.com facebook

Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella x.com