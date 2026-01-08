Medicina oggi le graduatorie del semestre filtro | più di 30mila gli studenti bocciati Come si stanno muovendo le università

Oggi, 8 gennaio, vengono pubblicate le graduatorie del semestre filtro per le facoltà di Medicina, con 54.313 iscritti in attesa di sapere il proprio risultato. Nell’ultima sessione, oltre 30.000 studenti sono stati esclusi. Le università stanno valutando le modalità di gestione delle graduatorie e delle eventuali opportunità di recupero o ripescaggio, in un contesto di crescente attenzione alle procedure di accesso e alle risposte offerte agli studenti.

Oggi, giovedì 8 gennaio, è il giorno della pubblicazione della graduatoria per i 54.313 iscritti al nuovo semestre filtro delle facoltà di Medicina. A sei mesi dall’inizio delle lezioni, meno della metà degli studenti è riuscita a tagliare il traguardo: 22.427 a essere precisi, e solo grazie alla sanatoria del 23 dicembre che ha ripescato i bocciati in una o due materie per farli rientrare tra gli «idonei con riserva». I posti previsti per quest’anno a Medicina sono 17.278. Oltre 30mila i bocciati. Gli altri 30mila aspiranti medici non hanno passato nemmeno un esame dei tre previsti. E per questo, sono destinati a essere tagliati fuori sia da Medicina sia dai corsi affini, come Biologia, Farmacia e Infermieristica, le facoltà che la riforma di Anna Maria Bernini aveva previsto come “paracadute” per chi non fosse riuscito a entrare a Medicina. 🔗 Leggi su Open.online

