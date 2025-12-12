Semestre filtro a Medicina Burioni agli studenti | Le elementari sono finite Dovete studiare seriamente

Il semestre filtro a Medicina si avvicina e tra studenti si susseguono opinioni e consigli. Roberto Burioni, noto medico e divulgatore, invita i giovani a riflettere sull'importanza di un impegno serio nello studio, sottolineando l'importanza di un percorso costante e responsabile per affrontare al meglio le sfide future.

«Fate sfogare i vostri figli per una settimana, poi invitateli a studiare seriamente il prossimo anno. Dicendogli che non sono più alle elementari, e che nel mondo vero non basta l’impegno e il sacrificio: ci vuole il risultato». Rincara la dose il virologo Roberto Burioni dando contro agli studenti di medicina che ieri, ad Atreju, hanno contestato la ministra dell’Università Anna Maria Bernini accusandola di aver fatto perdere loro l’anno con la riforma del “ semestre filtro ”, in cui solo il 10% degli studenti ha superato il primo appello. Per il docente di Virologia e Microbiologia all’università del San Raffaele di Milano, invece, non c’è nulla di sbagliato nella costruzione attuale del corso di studi. 🔗 Leggi su Open.online

“Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, hanno detto. E la ministra: “Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano” - facebook.com Vai su Facebook

Nel pieno delle polemiche sul semestre filtro di medicina un gruppo di studenti ha contestato la Ministra dell'Università Annamaria Bernini ospite della Kermesse di Fdi Atreju. Citando Berlusconi la ministra ha apostrofato i ragazzi "siete solo dei poveri comuni Vai su X

Burioni e il flop degli studenti al test di Medicina: "Livello di ignoranza spaventoso" - Le parole sull'esame del semestre filtro: "In un mondo normale i genitori dovrebbero arrabbiarsi per il mancato impegno e invece se la prendono col ministro, col governo, col destino e con me" Sull'es ... Scrive msn.com

Roberto Burioni 'boccia' gli studenti del test di Medicina: «Le superiori vi hanno illuso. Lamentarsi meno e studiare di più» - con la ministra Bernini che ad Atreju è stata contestata da alcuni studenti, a cui ha risposto dando ... Riporta msn.com

Test “filtro” medicina: valanga di bocciati al primo appello - Canale 10

Video Test “filtro” medicina: valanga di bocciati al primo appello - Canale 10 Video Test “filtro” medicina: valanga di bocciati al primo appello - Canale 10