A Sermoneta la Sagra della Polenta

A Sermoneta, domenica 18 gennaio, si svolge la tradizionale Sagra della Polenta. L’evento celebra il piatto invernale per eccellenza e onora Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e vivere un momento di condivisione nel rispetto della cultura e delle radici della comunità pontina.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'inverno pontino: la Sagra della Polenta di Sermoneta.Domenica 18 gennaio si torna indietro nel tempo e si celebra sia il piatto invernale per eccellenza che Sant'Antonio Abate protettore degli animali.Una giornata di festa nel borgo medievale di Sermoneta. Manca poco più di una settimana all'evento più atteso dell'inverno a Sermoneta, la Sagra della polenta, che coincide con la festa di Sant'Antonio Abate e si svolgerà domenica 18 gennaio.

