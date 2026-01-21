Fermato e perquisito spuntano hashish e tanto cash | arrestato

Un giovane triestino di 20 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato e perquisito, risultando in possesso di hashish e una somma significativa di denaro. La magistratura ha disposto i domiciliari come misura cautelare. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità giovanile nella zona.

Dopo l'arresto in flagranza di reato è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari. Un ventenne triestino pluripregiudicato (E.B. le iniziali) è finito per l'ennesima volta nei guai dopo essere stato fermato dai carabinieri, lo scorso 16 gennaio. I militari l'hanno visto mentre stava.

