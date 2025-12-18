Fermato con 77 dosi di hashish nascoste in auto | arrestato

Nelle prime ore del 18 dicembre, i carabinieri di Terricciola hanno fermato un giovane di 20 anni, trovandolo in possesso di 77 dosi di hashish nascoste nell'auto. L'intervento ha portato all’arresto in flagranza di reato, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio di droga. Un episodio che evidenzia l’attenzione costante sul territorio e la tutela della sicurezza pubblica.

