Fermato con 77 dosi di hashish nascoste in auto | arrestato
Nelle prime ore del 18 dicembre, i carabinieri di Terricciola hanno fermato un giovane di 20 anni, trovandolo in possesso di 77 dosi di hashish nascoste nell'auto. L'intervento ha portato all’arresto in flagranza di reato, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio di droga. Un episodio che evidenzia l’attenzione costante sul territorio e la tutela della sicurezza pubblica.
Nelle prime ore della mattinata di giovedì 18 dicembre i carabinieri della Stazione di Terricciola hanno arrestato in flagranza di reato di un giovane di 20 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L'operazione ha avuto luogo intorno all'una di notte, quando una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: In giro in auto per la città con le dosi di hashish nascoste nel pacchetto di sigarette: nei guai due stranieri
Leggi anche: Catania, fermato ad un posto di controllo con 41 dosi di hashish: arrestato 30enne
Nascondeva dosi di wax, hashish e marijuana: arrestato pusher in via Pietro Novelli; Studente arrestato nella notte per spaccio di droga dopo aver tentato la fuga.
Dolianova, trovato con diverse dosi di hashish: 22enne in manette - La perquisizione personale sull'indagato ha portato al rinvenimento di altre quattro dosi della medesima sostanza e di 25 euro in contanti ... cagliaripad.it
Catania, fermato con 41 dosi di hashish nei pressi dello stadio Cibali - Viaggiava in macchina nei pressi dello stadio Cibali con 41 dosi di hashish. meridionews.it
Catania, fermato a un posto di controllo con 41 dosi di hashish: arrestato - L’uomo è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania durante un ... catanianews.it
Nascondeva in casa un vero e proprio campionario di droga già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”. Fermato per un controllo in strada dopo aver tentato di eludere la v - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.