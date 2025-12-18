Fermato con 77 dosi di hashish nascoste in auto | arrestato

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del 18 dicembre, i carabinieri di Terricciola hanno fermato un giovane di 20 anni, trovandolo in possesso di 77 dosi di hashish nascoste nell'auto. L'intervento ha portato all’arresto in flagranza di reato, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio di droga. Un episodio che evidenzia l’attenzione costante sul territorio e la tutela della sicurezza pubblica.

fermato con 77 dosi di hashish nascoste in auto arrestato

© Pisatoday.it - Fermato con 77 dosi di hashish nascoste in auto: arrestato

Nelle prime ore della mattinata di giovedì 18 dicembre i carabinieri della Stazione di Terricciola hanno arrestato in flagranza di reato di un giovane di 20 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L'operazione ha avuto luogo intorno all'una di notte, quando una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: In giro in auto per la città con le dosi di hashish nascoste nel pacchetto di sigarette: nei guai due stranieri

Leggi anche: Catania, fermato ad un posto di controllo con 41 dosi di hashish: arrestato 30enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nascondeva dosi di wax, hashish e marijuana: arrestato pusher in via Pietro Novelli; Studente arrestato nella notte per spaccio di droga dopo aver tentato la fuga.

fermato 77 dosi hashishDolianova, trovato con diverse dosi di hashish: 22enne in manette - La perquisizione personale sull'indagato ha portato al rinvenimento di altre quattro dosi della medesima sostanza e di 25 euro in contanti ... cagliaripad.it

fermato 77 dosi hashishCatania, fermato con 41 dosi di hashish nei pressi dello stadio Cibali - Viaggiava in macchina nei pressi dello stadio Cibali con 41 dosi di hashish. meridionews.it

fermato 77 dosi hashishCatania, fermato a un posto di controllo con 41 dosi di hashish: arrestato - L’uomo è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania durante un ... catanianews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.