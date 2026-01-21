Femminicidio Federica Torzullo il nuovo compagno | Sicuro che ombre saranno chiarite

Il nuovo compagno di Federica Torzullo, vittima di femminicidio ad Anguillara Sabazia, esprime la speranza che le ombre sulla vicenda possano essere chiarite. Federica, 41 anni, è stata uccisa dal marito in circostanze drammatiche, lasciando un dolore profondo. La sua storia richiama l’attenzione sulla tutela delle donne e sulla necessità di approfondire le cause di tali tragedie.

(Adnkronos) – "Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso". Così all'Adnkronos il nuovo compagno di Federica Torzullo, uccisa a 41 anni dal marito ad Anguillara Sabazia. L'uomo preferisce restare anonimo "per tutelare i minori coinvolti e non strumentalizzare questa perdita, nel rispetto di Federica, delle nostre famiglie e dei nostri figli". "Sicuramente le deposizioni che abbiamo rilasciato ai carabinieri hanno dato agli investigatori una fotografia chiara di quella che è la situazione – aggiunge – e sono sicuro che in fase di processo tutte queste ombre saranno chiarite, questo lo dobbiamo ai familiari e a Federica".🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

