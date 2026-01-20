Femminicidio di Federica Torzullo | è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella non il marito

Il femminicidio di Federica Torzullo ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'evento, evidenziando come a segnalare la presenza di pericolo sia stato il nuovo compagno piuttosto che il marito. Questa particolare circostanza solleva riflessioni sulla complessità delle situazioni di violenza di genere e sull'importanza di ascoltare e intervenire tempestivamente in presenza di segnali di rischio.

Non è stato Carlomagno a dare l'allarme alla sorella di Federica Torzullo, ma il nuovo compagno delle Marche. Gli sembrava strano non averla sentita.

Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in ItaliaFederica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano.

Delitto di Anguillara: al marito di Federica Torzullo contestato il nuovo reato di femminicidio. FdI: è una svolta nella giurisprudenzaLa Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il nuovo reato di femminicidio per l’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara.

Femminicidio Federica Torzullo, autopsia: uccisa con 23 coltellate, ha provato a difendersi. La Procura di Civitavecchia contesta al marito il reato di femminicidio.

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito. Non è stato Carlomagno a dare l'allarme alla sorella di Federica Torzullo, ma il nuovo compagno delle Marche. Gli sembrava strano non averla sentita.

