Femminicidio di Federica Torzullo | è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella non il marito
Il femminicidio di Federica Torzullo ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'evento, evidenziando come a segnalare la presenza di pericolo sia stato il nuovo compagno piuttosto che il marito. Questa particolare circostanza solleva riflessioni sulla complessità delle situazioni di violenza di genere e sull'importanza di ascoltare e intervenire tempestivamente in presenza di segnali di rischio.
Non è stato Carlomagno a dare l'allarme alla sorella di Federica Torzullo, ma il nuovo compagno delle Marche. Gli sembrava strano non averla sentita.🔗 Leggi su Fanpage.it
Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in ItaliaFederica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano.
Delitto di Anguillara: al marito di Federica Torzullo contestato il nuovo reato di femminicidio. FdI: è una svolta nella giurisprudenzaLa Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il nuovo reato di femminicidio per l’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara.
Femminicidio Federica Torzullo, autopsia: uccisa con 23 coltellate, ha provato a difendersiLa Procura di Civitavecchia contesta al marito il reato di femminicidio. Domani udienza di convalida in carcere ... adnkronos.com
FEMMINICIDIO FEDERICA TORZULLO : I RISULTATI DELL'AUTOPSIA EVIDENZIANO L'EFFERATEZZA DELLA FURIA ASSASSINA Federica Torzullo è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto. Sono state riscontra - facebook.com facebook
Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra» x.com
