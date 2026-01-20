Femminicidio di Federica Torzullo | è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella non il marito

Il femminicidio di Federica Torzullo ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'evento, evidenziando come a segnalare la presenza di pericolo sia stato il nuovo compagno piuttosto che il marito. Questa particolare circostanza solleva riflessioni sulla complessità delle situazioni di violenza di genere e sull'importanza di ascoltare e intervenire tempestivamente in presenza di segnali di rischio.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.