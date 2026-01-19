Federica Torzullo il marito Claudio Carlomagno non risponde all' interrogatorio | cosa non torna sul movente l' arma non trovata e l' omicidio

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio, alimentando dubbi sul movente dell'omicidio. La mancanza di un’arma trovata e le circostanze ancora poco chiare rendono il caso complesso, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con le indagini che proseguono per chiarire i dettagli e il motivo dietro il delitto.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è rimasto in silenzio davanti al procuratore Alberto Liguori e al pm titola dell'indagine. Per gli inquirenti siamo, comunque, di fronte ad un delitto di «particolare ferocia». Le indagini Al momento chi indaga sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna e in particolare la dinamica dell'omicidio e l'arma utilizzata. Risposte in questo senso arriveranno dall'autopsia che si svolgerà domani pomeriggio. «Colpita al volto e altre parti del corpo, difficile riconoscerlo», spiega Liguori durante la trasmissione Ore 14. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno interrogato: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio.

