Femminicidio di Anguillara Carlomagno confessa | Ho uccisa mia moglie

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo, già accusato di femminicidio, ha ammesso le proprie responsabilità oggi, mercoledì 21 gennaio, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Civitavecchi, nel carcere della città portuale del Lazio. Nei suoi confronti i pm contestano anche il reato di occultamento di cadavere. Dall’autopsia è emerso che Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio e ritrovata senza vita il 18 in un canneto dietro la sede dell’azienda del marito, è stata uccisa con 23 coltellate, di cui 19 al collo e al volto. 🔗 Leggi su Tpi.it

