anguillara claudio carlomagno confessa il femminicidio della moglie federica

Roma, 21 gennaio 2026 – Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. L'uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente ma al momento l'arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti. Dai primi risultati dell'attività peritale, svolta ieri all'Istituto di medicina legale de La Sapienza, viene confermato che si è trattato di un delitto di "particolare ferocia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Carlomagno confessa il femminicidio della moglie Federica Torzullo: rischia l'ergastoloCarlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, una donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

