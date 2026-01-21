Federica Torzullo massacrata con 23 coltellate il motivo dietro al brutale omicidio

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, nella loro abitazione di Anguillara Sabazia. L'uomo ha ammesso di averla colpita con 23 coltellate, in un contesto ancora da chiarire. La vicenda solleva domande sulla dinamica e le motivazioni di un episodio così violento, che ha sconvolto la comunità locale e le indagini sono in corso per approfondire i fatti.

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, colpendola con 23 coltellate nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'uomo lo ha ammesso nel corso dell'interrogatorio davanti al gip di Civitavecchia, durato oltre cinque ore, spiegando di aver agito per il timore di perdere l'affidamento del figlio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori. La lite, la notte di preparazione e l'omicidio del mattino. Secondo quanto riferito dall'indagato, la sera dell' 8 gennaio sarebbe scoppiata una lite con la moglie.

