L'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato che la giovane è stata vittima di un'aggressione con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo. I risultati forniscono dettagli importanti sulla dinamica dell'episodio e sulle cause della morte. Tali informazioni sono fondamentali per comprendere meglio il caso e approfondire eventuali sviluppi investigativi.

I risultati dell'autopsia su Federica Torzullo segnalano che la morte della giovane è stata provocata da 23 coltellate inferte tra volto e collo Federica Torzullo è scomparsa l’8 gennaio per poi essere ritrovata 10 giorni dopo, il 18 gennaio. Il suo corpo era irriconoscibile ed è stato trovato proprio nel terreno dell’azienda del marito Claudio Carlomagno. Adesso l’uomo è indagato ed è stato già arrestato poco prima che venisse trovato il corpo della donna con cui ha un figlio di 10 anni. Oggi è stata fatta l’autopsia e i risultati mostrano un corpo che ha cercato di difendersi ma a Federica sono stati inferti ben 23 colpi, principalmente tra volto e collo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate: il risultato dell’autopsia

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, l'autopsia: gamba amputata, bruciature su viso, braccia e toraceFederica Torzullo è stata trovata morta dopo dieci giorni di ricerca.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, l'autopsia: gamba amputata, bruciature sul viso, braccia e toraceIl corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato dopo dieci giorni di ricerca, sepolto in un terreno vicino all’azienda di sua proprietà.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Trovata Federica Torzullo, fermato il marito: L’ha uccisa e sepolta nell’azienda; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi; Federica Torzullo, corpo trovato in azienda marito. Arrestato l’uomo.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto e gamba amputata. Usata anche la benna-scavatrice - L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio a Anguillara Sabazia, ha rivelato la brutalità del delitto come era stato già spiegato dal procuratore capo di Civitavecchi ... ilfattoquotidiano.it

L'autopsia su Federica Torzullo: uccisa con 23 coltellate, aveva provato a difendersi - Dall’esame autoptico sul corpo di Federica Torzullo sono emerse 23 coltellate e anche ustioni al volto, al collo, alle braccia e nella parte superiore del torace. I colpi hanno raggiunto con forza in ... msn.com

Quello di Federica Torzullo non è un semplice omicidio. La Procura di Civitavecchia contesterà al marito Claudio Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere, il reato di femminicidio per l’uccisione della moglie. Lo ha deciso il procuratore capo Alberto Liguori - facebook.com facebook

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com