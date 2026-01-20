Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate | il risultato dell’autopsia

L'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato che la giovane è stata vittima di un'aggressione con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo. I risultati forniscono dettagli importanti sulla dinamica dell'episodio e sulle cause della morte. Tali informazioni sono fondamentali per comprendere meglio il caso e approfondire eventuali sviluppi investigativi.

I risultati dell'autopsia su Federica Torzullo segnalano che la morte della giovane è stata provocata da 23 coltellate inferte tra volto e collo Federica Torzullo è scomparsa l’8 gennaio per poi essere ritrovata 10 giorni dopo, il 18 gennaio. Il suo corpo era irriconoscibile ed è stato trovato proprio nel terreno dell’azienda del marito Claudio Carlomagno. Adesso l’uomo è indagato ed è stato già arrestato poco prima che venisse trovato il corpo della donna con cui ha un figlio di 10 anni. Oggi è stata fatta l’autopsia e i risultati mostrano un corpo che ha cercato di difendersi ma a Federica sono stati inferti ben 23 colpi, principalmente tra volto e collo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

