Federica Torzullo l’autopsia | Uccisa con 23 coltellate

Federica Torzullo è stata trovata morta ad Anguillara Sabazia, con 23 ferite da arma da taglio. La prima coltellata, inferta sul lato destro del collo con la mano sinistra, indica un episodio violento e particolare. La vicenda è al centro delle indagini delle autorità locali, che cercano di chiarire le circostanze di questa tragica morte.

Anguillara Sabazia, 20 gennaio 2026 – Federica Torzullo, la donna scomparsa e ritrovata morta ad Anguillara Sabazia, è stat a uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali le è stata inferta sul lato destro del collo, sferrata con la mano sinistra. La 41enne ha provato a difendersi, come dimostrerebbero almeno 4 delle ferite rilevate. Questo è quanto emerge dall’autopsia, effettuata sul corpo della vittima presso l’Istituto di medicina legale di Roma. La gamba sinistra della donna è risultata amputata all’altezza della coscia dalla pala meccanica utilizzata per seppellire il corpo, ritrovato completamente nudo dai carabinieri nel terreno nei pressi della ditta del marito ( leggi qui ).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate: il risultato dell’autopsiaL'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato che la giovane è stata vittima di un'aggressione con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo.

Federica Torzullo è stata trovata morta dopo dieci giorni di ricerca.

