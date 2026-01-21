Federica Torzullo, sorella di Claudio, racconta la vicenda della scomparsa del padre, con cui era in conflitto. Ha denunciato la scomparsa insieme a lui, ma sostiene che Claudio abbia fornito versioni false e che i genitori fossero separati in casa. La testimonianza evidenzia le tensioni familiari e la volontà di chiarire la verità sulla scomparsa del padre, in un contesto di difficoltà e incomprensioni.

«Io e mio padre siamo usciti dalla stanza sperando che se avessimo lasciato Claudio da solo avrebbe detto la verità e specificato nel verbale di denuncia di scomparsa che lui e mia sorella erano separati in casa, che lei frequentava un’altra persona e che avevano già consultato un legale per una consensuale». Stefania Torzullo racconta al suo avvocato Carlo Mastropaolo, com’è andata quel 9 gennaio nella stazione dei carabinieri di Anguillara. La donna, farmacista a Bracciano, si è affidata a lui per essere rappresentata come parte offesa nel caso di femminicidio di sua sorella Federica, 41 anni, mamma di un bambino di 10, per il cui delitto è stato fermato il marito Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie in maniera efferata, con 23 coltellate, occultato il cadavere sotterrandolo nel terreno adiacente la sua ditta di scavi, tentato di dare fuoco al corpo e di farlo a pezzi per evitarne il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, la sorella Stefania: «Ho denunciato con lui la scomparsa, ma ha detto tante bugie. Erano separati in casa»

“Glielo ha detto e lui l’ha uccisa”. Federica Torzullo, cos’ha scatenato la violenza disumanaLa Procura di Civitavecchia ha contestato il reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, nel caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia.

“Lei gli ha detto questo e lui l’ha uccisa”. Federica Torzullo, cosa ha scatenato la furia omicida del marito ClaudioLa Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il reato di femminicidio per la morte di Federica Torzullo, trovata senza vita ad Anguillara Sabazia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Chi era Federica Torzullo, la 41enne trovata morta nell'azienda del marito ad Anguillara; Federica Torzullo, come è morta? Il marito ha dato fuoco al corpo e ha tentato di farla a pezzi. Sepolta in un'ora; Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, gli amici dei genitori in lacrime: Era il sole in tutti i sensi.

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l’allarme alla sorella, non il maritoNon è stato Carlomagno a dare l’allarme alla sorella di Federica Torzullo, ma il nuovo compagno delle Marche. Gli sembrava strano non averla sentita. fanpage.it

Ha ucciso Federica, se potessi lo farei a fette. La famiglia Torzullo contro Carlomagno: Era un matrimonio finito, ora va protetto il figlioFemminicidio ad Anguillara Sabazia (Roma), parla lo zio di Federica Torzullo uccisa dal marito: Federica stava per tornare con il figlio di 10 anni accanto ai suoi genitori. Il bambino ha già capito, ... quotidiano.net

` https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/20/federica-torzullo-uccisa-con-piu-di-20-coltellate/ - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com