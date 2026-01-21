Federica Torzullo il marito ha confessato davanti al Gip | restano dubbi sul movente

Federica Torzullo è stata trovata morta e seppellita ad Anguillara. Il marito, Claudio Carlomagno, ha confessato il femminicidio davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. Nonostante il suo riconoscimento, permangono interrogativi sul movente e le circostanze dell’accaduto, che continuano ad essere al centro delle indagini in corso.

C’è una svolta nel caso di Federiza Torzullo, la donna uccisa e seppellita ad Anguillara. Il marito, Claudio Carlomagno, ha confessato il femminicidio davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. I pm, sono intenzionati a contestare al reo confesso anche il reato di occultamento di cadavere. La confessione è arrivata durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, effettuato lo scorso 18 gennaio subito dopo il ritrovamento del cadavere della donna. Il suo corpo è stato infatti rinvenuto dagli investigatori seppellito nel terreno dell’azienda dello stesso Carlomagno. A colpire sono stati anche i risultati dell’autopsia sul corpo della donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Claudio Carlomagno ha confessato, il crollo davanti al gip per il femmicidio di Federica Torzullo: che cosa rischia il maritoClaudio Carlomagno, 44 anni, ha ammesso davanti al giudice di Civitavecchia di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Delitto Anguillara: marito Federica Torzullo confessa davanti al GipFederica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso gennaio, è stata vittima di un femminicidio.

