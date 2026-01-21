Claudio Carlomagno ha confessato il crollo davanti al gip per il femmicidio di Federica Torzullo | che cosa rischia il marito

Claudio Carlomagno, 44 anni, ha ammesso davanti al giudice di Civitavecchia di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. La sua confessione segna un passaggio importante nelle indagini preliminari. Ora, il marito rischia di affrontare un processo penale con eventuali conseguenze penali legate all’accusa di omicidio. La vicenda prosegue nel rispetto delle procedure giudiziarie e delle normative vigenti.

È crollato Claudio Carlomagno, l’uomo di 44 anni accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sta ammettendo le proprie responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. Dopo giorni di silenzio – si era avvalso della facoltà di non rispondere – durante l’udienza di convalida del fermo ha iniziato a fornire la sua versione dei fatti. La Procura di Civitavecchia gli contesta il femminicidio aggravato e l’occultamento di cadavere, con la richiesta di applicare l’articolo 577 bis del codice penale che prevede l’ergastolo per gli omicidi commessi «per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la libertà» della vittima.🔗 Leggi su Open.online

Il marito di Federica Torzullo ha confessato il femminicidioClaudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie ad Anguillara, in provincia di Roma, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al gip di ... avvenire.it

Anguillara, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio della moglie FedericaRoma, 21 gennaio 2026 – Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una ... quotidiano.net

Secondo la procura Claudio Carlomagno, il marito, che ora è in carcere, non «era in grado di accettare la fine del matrimonio» x.com