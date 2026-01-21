Federica Torzullo il marito confessa omicidio durante interrogatorio per convalida fermo

Claudio Carlomagno ha confessato durante l'interrogatorio di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui corpo è stato trovato domenica ad Anguillara Sabazia. La confessione arriva nel corso delle indagini in corso, che cercano di chiarire le circostanze dell'accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario in fase di sviluppo.

(Adnkronos) – Sta confessando Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui cadavere è stato ritrovato domenica ad Anguillara Sabazia. E' quanto apprende l'Adnkronos. La confessione nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Civitavecchia. Dall'autopsia effettuata ieri sul corpo della donna è emerso che la donna è stata uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali al lato destro del collo e sferrata da un aggressore mancino, come Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa l'omicidioClaudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, sta collaborando con le autorità.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno non risponde all'interrogatorio: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio.Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio, alimentando dubbi sul movente dell'omicidio.

