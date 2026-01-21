Federica Torzullo il marito Claudio Carlomagno confessa l' omicidio
Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, sta collaborando con le autorità. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe ammesso parte delle responsabilità e sta fornendo dettagli sull’accaduto. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di genere, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di un sistema di tutela efficace.
Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere. L'interrogatorio davanti al gip L'interrogatorio di convalida dell'uomo è in corso, davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti, quindi, i pm contestano anche l'occultamento del cadavere. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
