Federica Torzullo il marito confessa | L' ho uccisa per non perdere l' affidamento di mio figlio Pm | Zone d' ombra nella ricostruzione

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, ha confessato di averla uccisa per motivi legati alla tutela dell’affidamento del loro figlio. La confessione è avvenuta davanti al gip, mentre i pm evidenziano ancora alcune zone d’ombra nella ricostruzione dei fatti. La vicenda solleva ancora interrogativi sulla dinamica dell’episodio e sulle responsabilità dell’uomo.

Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le sue responsabilità e fornito una confessione davanti al gip di Civitavecchia. «Ho ucciso mia moglie per non perdere l'affidamento di mio figlio». Questo, in sintesi, il movente che l'uomo ha dato al gip. Il gip di Civitavecchia ha convalidato il fermo dell'uomo accusato del femminicidio e occultamento del cadavere. L'interrogatorio davanti al gip L'interrogatorio di convalida dell'uomo si è tenuto davanti al gip di Civitavecchia. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo.

